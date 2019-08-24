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رياضة

الإسماعيلي يكثف مجهوداته للتعاقد مع مهاجم وظهير أيسر

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:15 ص
محمد حمدي زكي من
محمد حمدي زكي من مباراة الإسماعيلي الودية
محمد رشاد
تكثف لجنة التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم داخل نادى الإسماعيلى من مجهوداتها لحسم صفقتين سواء من داخل مصر أو خارجها لتدعيم مركزين فى خط الهجوم والظهير الأيسر بفريق كرة القدم فى ظل العجز الواضح بالقائمة والتي ستشارك في مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد بجانب المشاركة فى البطولة العربية .

تعاقد مسئولو الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا لاعب الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى بجانب التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لنادي بيراميدز.

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