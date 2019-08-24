هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

أبدت الإعلامية ريهام سعيد أسفها لما وصفته بسوء الفهم على خلفية تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة والذى تم بسببها وقف برنامجها صبايا من قبل قناة الحياة.



وقالت خلال مقطع مصور عبر صفحتها بموقع إنستجرام إنها تعرضت لحملة ممنهجة، مؤكدة إنها لن تعود للعمل الإعلامى أو التمثيل مرة اخرى، وقالت: جاء الوقت بعد رحلة عمل استمرت 16 سنة لأن أعطى وقتى لعائلتي والتقرب إلى الله.



وأعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا، ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.



القرار أوضح أن الوقف يستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.



وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم جميع مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.



وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان لها قبل ساعات، إنها قررت عقد اجتماع طارئ، لبحث أزمة تصريحات ريهام سعيد الأخيرة، وذلك من منطلق مسؤوليتها في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامى رسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه، فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.



وأكد البيان أن الاجتماع يأتي أيضا، بناء على تقرير لجنة الرصد والمتابعة بشأن ما ورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد المذاع على قناة الحياة من ألفاظ وعبارات وأوصاف لا تليق، وتحمل إهانة وتمييزا للمرأة المصرية، فى الوقت الذى لا تدخر فيه القيادة السياسية جهدا فى الارتقاء والعلو من شأن المرأة، فى جميع المحافل الداخلية والخارجية.