بـ كاش مايوه .. فريال يوسف تقضى اجازتها في كرواتيا

نشرت الفنانة التونسية، فريال يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور من رحلتها في كرواتيا.



وظهرت فريال يوسف في الصور بكاش مايوه وغطاء رأس البحارة أثناء تواجدها على ظهر أحد المراكب في عرض البحر، لاقت اعجاب متابعيها.



شاركت الفنانة فريال يوسف مؤخرًا فى فيلم "محمد حسين" ، والذى شاركها فى بطولته كل من الفنان محمد سعد ومى سليم.



يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك " ، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك "