كيفية تشخيص مرض كساح الأطفال.. وطريقة علاجه

يعتبر مرض كساح الأطفال أحد أمراض ليونة العظام، ويحدث عادةً بسبب النقص الحاد ولفترة طويلة في فيتامين "د"، ويعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم والفوسفور من القناة المعدية المعوية، ويؤدي نقص فيتامين "د" إلى صعوبة الحفاظ على المستويات المناسبة للكالسيوم والفوسفور بالعظام؛ مما قد يؤدي إلى حدوث كساح الأطفال.



طرق تشخيص مرض كساح الأطفال



أثناء فحص طفلك، سيضغط الطبيب على عظام طفلك برفق للتحقق من التشوهات، التي يمكن ان تدل على الاصابة بمرض كساح العظام، وينتبه الطبيب جيدًا إلى ما يلي:



1- الجمجمة:

يعاني الأطفال المصابون بالكساح من عظام جمجمة طري وقد يعانون تأخرًا في انغلاق الأماكن الرخوة (اليافوخ).



2- الساقين:

في حين أن الأطفال الصغار الأصحاء يكون لديهم تقوس بسيط في الساقين، فإن التقوس الشديد في الساقين أمر شائع مع الإصابة بمرض الكساح.



3- الصدر:

يعاني بعض الأطفال المصابين بمرض كساح العظام من تشوهات القفص الصدري التي يمكن أن تتسطح وتتسبب في بروز عظام الصدر.



4- الرسغين والكاحلين:

يعاني الأطفال المصابون بمرض كساح العظام، وغالبًا من تضخم الرسغ والكاحل أو زيادة سمكها عن المعتاد.



وقد تظهر الأشعة السينية للعظام المصابة عن تشوهات في العظام، وقد تؤكد فحوص الدم والبول على تشخيص مرض كساح الأطفال، على ان يتم مراقبتها مع تقدم العلاج.



علاج مرض كساح الأطفال



ويمكن علاج معظم حالات مرض كساح الأطفال بسبب نقص فيتامين د ومكملات الكالسيوم، ولكن يجب ان تتبع الأم مع طفلها توجيهات الطبيب فيما يتعلق بالجرعة، يمكن أن تؤدي زيادة فيتامين د بكمية كبيرة إلى ضرر في الكلى، لذا فيجب على الطبيب مراقبة الطفل وتطوراته باستخدام الأشعة السينية واختبارات الدم.