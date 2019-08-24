يمتلك 100 مليون جنيه من السرقة.. مقتل مسجل خطر فى مطاردة مع الشرطة بالدقهلية

أكدت مباحث المطرية مقتل أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمنزلة، وذلك عقب إطلاق أعيرة نارية على الشرطة أثناء محاولة القبض عليه.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات باختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة بإحدى المناطق.



تشكل فريق بحث برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع الشمال، والرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث المنزلة، والرائد أحمد السادات، رئيس مباحث طلخا ، وتم تحديد مكان العنصر الإجرامي، وأثناء القبض عليه قام بإطلاق أعيرة نارية كثيفة على الشرطة، وتم تصفية الإجرامي الخطير الأنصاري بكر، 29 عاما، أحد أكبر رؤساء عصابات السرقة في الدقهلية والشرقية، وبلغت ثروته من السرقات مائه مليون جنيه.



تم التعامل معه وتصفيته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

