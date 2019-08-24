ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يمتلك 100 مليون جنيه من السرقة.. مقتل مسجل خطر فى مطاردة مع الشرطة بالدقهلية

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:49 ص
مقتل عنصر إرهابي
مقتل عنصر إرهابي
همت الحسينى
أكدت مباحث المطرية مقتل أحد أخطر العناصر الإجرامية بالمنزلة، وذلك عقب إطلاق أعيرة نارية على الشرطة أثناء محاولة القبض عليه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات باختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة بإحدى المناطق.

تشكل فريق بحث برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع الشمال، والرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث المنزلة، والرائد أحمد السادات، رئيس مباحث طلخا ، وتم تحديد مكان العنصر الإجرامي، وأثناء القبض عليه قام بإطلاق أعيرة نارية كثيفة على الشرطة، وتم تصفية الإجرامي الخطير الأنصاري بكر، 29 عاما، أحد أكبر رؤساء عصابات السرقة في الدقهلية والشرقية، وبلغت ثروته من السرقات مائه مليون جنيه.

تم التعامل معه وتصفيته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من الشرطة.. 7 تجار مخدرات يمطرون مدمنا وسائقا بالرصاص في الجيزة

اعتقدوا أنه من الشرطة.. حبس تاجري مخدرات اشتركا مع 5 آخرين في قتل مدمن بالجيزة

مباحث المطرية تضبط مسجل خطر وشهرته زيكو بحوزته خرطوش

ترشيحاتنا

رئيس مدينة الضبعة: تحصيل 150 جنيهًا رسم انتفاع عن كل متر بشواطئ الساحل الشمالي.. فيديو

بعد كلبش وكازابلانكا.. تعرف على تفاصيل فيلم امير كرارة القادم

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

عشان يبقى أمان أكتر .. يوتيوب يقرر إزالة هذا النوع من الفيديوهات

دار الإفتاء تكشف خلاصة القول في مسألة ختان الإناث

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور

حرب شوارع.. مشاجرة جماعية دامية بالرشاشات في السعودية.. شاهد

موعد مباراة بيراميدز وبطل الكونغو في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

شاهد.. وصول الرئيس السيسي مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

هقرب من ربنا.. ريهام سعيد تعلن اعتزالها الإعلام.. فيديو

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن معز مسعود .. شاهد أبرز إطلالات شيرى عادل

شعر كيرلى وبطن مكشوف.. دينا الشربينى بإطلالة مثيرة للجدل

بـ كتف واحد وفوق الركبة.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور