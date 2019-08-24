مصرع 54 سودانيا وانهيار 37 ألف منزل .. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

واس: الاتحاد الأوروبي يضغط بقوة على رئيس البرازيل

عكاظ: السعودية تشرع في الإعداد للحج المقبل بـ البطاقة الذكية

الشرق الأوسط: مصرع 54 سودانيا وإنهيار 37 ألف منزل بسبب السيول والفيضانات





وأكدت رئاسة شؤون الحرمين، أن المشروعات التطويرية تتم وفق دراسات ميدانية، وخطط هندسية، بالتعاون ما بين عدد من الجهات المسؤولة، لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، بغية توفير أفضل الخدمات وبأحدث التقنيات.

أبرزت الصحف السعودية اليوم السبت بالعديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن 54 سودانيا لقوا مصرعهم جراء الأمطار والسيول والفيضانات التي تجتاح البلاد منذ أكثر من شهر، وتضرر منها زهاء المائتي شخص، فيما أتلفت أكثر من 37 ألف منزل، في أنحاء البلاد المختلفة.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، «أوتشا» في نشرة أمس، أن زهاء (193800) تأثروا بالأمطار والسيول الناتجة عنها، وانهار (25437) منزلا كليًا، فيما انهار (12202) منزل انهيارا جزئيًا، وبحسب النشرة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن 54 حالة وفاة متعلقة بالأمطار والسيول تم إحصاؤها حتى أمس.وأكد رئيس مجلس الوزراء القومي الدكتور عبد الله حمدوك ، تضامنه مع المواطنين المتضررين من جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت أجزاء متفرقة من البلاد، مؤكدا لدى زيارته الميدانية التفقدية لمنطقة ود رملي وواوسي والجيلي، يرافقه الفريق ركن أحمد عابدون حماد والي الخرطوم المكلف ومعتمد محلية بحري، دعمه ومساندته لمتضرري الأمطار والسيول والفيضانات الأخيرة والعمل مع سلطات ولاية الخرطوم لوضع الخطط الكفيلة لعدم تكرار مثل هذه الكوارث، ووجه بتشييد جسور على امتداد شواطئ الأنهار ومجاري السيول لحماية القرى وممتلكات المواطني.وقالت "واس" إن مصدر دبلوماسي فرنسي، أكد أن مستشارين لقادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى سيناقشون اتخاذ إجراءات ملموسة حيال حرائق غابات الأمازون، خلال قمة المجموعة المرتقبة اليوم في فرنسا.وقال المصدر لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس، «نعمل على مستوى المستشارين لاتخاذ مبادرات ملموسة بشأن الأمازون في إطار مجموعة السبع... المحادثات جارية».وأفادت "عكاظ" ، أن السعودية بدأت الإعداد للحج المقبل، بإعلان مبادرة «البطاقة الذكية»، التي ستكون مهيأة للقادم إلى مكة المكرمة من بلاده، كذلك جاء الإعلان عن تقدم في مشروعات تطوير وتوسعة الحرم المكي، بإنجاز 85 في المائة من مشروع تطوير ساحات الحرم.وتسعى الحكومة السعودية لاكتمال مشروع توسعة الحرم المكي، الذي يعد الأكبر في التاريخ، ومن المقرر انتهاء أعماله العام المقبل، لتصل سعة الحرم إلى أكثر من 2.5 مليون مصلٍ في وقت واحد.وأعلنت «الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» إنجاز 85 في المائة من مشروع إضافة مساحة تتجاوز 3 آلاف متر مربع في محيط المسجد الحرام، بهدف تسهيل حركة قاصدي الحرم المكي، وكذلك إدارة الحشود.وتضمنت الأعمال التوسعية إزالة عدد من الأماكن المخصصة للوضوء بالساحات، وتوفير عدد من مجمعات المواضئ أسفل سلالم صحن المطاف، بالإضافة إلى مجمعات دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات.وأوضحت الرئاسة أن المشروع الذي سيستكمل نهاية الشهر الحالي، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين وتسهيل إدارة الحشود وضمان سلامة قاصدي وزوّار البيت العتيق.