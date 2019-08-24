بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وكذا تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى المطارات السعودية بسبب تكدس المطارات هناك بالتزامن مع موسم عودة الحجاج.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 382 المتجهة الي جده، ورحلة رقم 318 المتجهة الي المدينة المنورة، وأيضا رحلة شركة النيل للطيران رقم 113 المتجهة إلى مدينة ينبع، وذلك بسبب تكدس مطارات الوصول بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع عودة الحجاج.



وأضافت المصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة الي اسطنبول، ورحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 والمتجهة إلى أبوظبي، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 المتجهة الي مسقط، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.