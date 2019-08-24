رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات العاملة بالعلمين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات العاملة فى مدينة العلمين الجديدة بحضور وزير الإسكان لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين.



ويتابع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة ومدد التنفيذ.



وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.