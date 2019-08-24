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تعليم

سفير دولة بيلاروسيا يزور وزارة التعليم العالي لبحث سبل التعاون

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:32 م
دولة بيلاروسيا
دولة بيلاروسيا
نهلة الشربينى
استقبل مسئولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت، سيرجي راتشكوف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت قيادات الوزارة على حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة مجال التعليم العالى، ليشمل تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والبيلاروسية، مضيفًا أن العلاقات الإستراتيجية والتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية مؤخرًا أسهمت في زيادة مجالات التعاون بين البلدين، متمنيًا مزيدًا من التعاون البناء بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب مسئولو الوزارة عن تطلعهم لزيادة التعاون مع الجانب البيلاروسي من خلال تبادل الزيارات بين الجامعات المصرية والجامعات البيلاروسية لتفعيل التواصل من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس في البلدين.

كما ناقش الجانبان مقترح إعداد برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ووزارة التعليم العالي بيلاروسيا لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في مجالات الزراعة، الطب، السياحة، تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أعرب سيرجى راتشكوف عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في مجال التعليم يعد من أولويات بلاده، مشيدًا بأهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبيلاروسيا خلال العام الجاري في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لزعيم مصري، والتى كان لها أطيب الأثر فى دعم علاقات التعاون فى العديد من المجالات بين الجانبين.

كما وجه سفير بيلاروسيا دعوة للوزير لزيارة الجامعات ببيلاروسيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وشهد اللقاء د.عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وعدد من قيادات الوزارة.

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