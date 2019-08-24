كيف أشادت كندا بمصر في قمة مجموعة السبع؟ فيديو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها "قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي".



ويأتي من أبرز الإشادات الكندية بمصر، ما قالته إليزابيث كينجستون، رئيسة مكتب المجلس الكندي الدولي بالعاصمة أوتاوا: "تشهد مصر مرحلة تحول كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بجانب الدور الإقليمي المحورى الذي تقوم به في مختلف قضايا المنطقة".



كما قال برلمان مقاطعة أونتاريو بكندا: "تأتي الموافقة على تخصيص شهريوليو للاحتفال بالحضارة والتراث المصري بالمقاطعة، كتقدير لتاريخ مصر العريق، فضلا عن الإسهامات البناءة للجالية المصرية في كندا في مختلف المجالات".



في حين قال جورج فورى، رئيس مجلس الشيوخ الكندى: "أقدر الدور الفعال والمؤثر الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".



وتعقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري في مدينة بياريتز الفرنسية في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس".