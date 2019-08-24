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رئيس الوزراء يتفقد فرع الأكاديمية البحرية بالعلمين

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:58 م
صدى البلد
محمود مطاوع
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بزيارة اليوم، السبت، لمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات فى المدينة، ورافقه فى جولته وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتفقد رئيس الوزراء منذ قليل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

والجدير بالذكر انه من المقرر تشغيل 4 كليات هندسية فى العام الدراسى المقبل، وتخطت نسبة التنفيذ 80 % من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الفرع 62 فدانًا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات).

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