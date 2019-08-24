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فن

رئيس جمهورية أحلامنا .. إليسا تغازل رئيسا لبنانيا سابقا على تويتر

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:58 م
اليسا
اليسا
القسم الميدانى
نشرت الفنانة اللبنانية اليسا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة، وجهت من خلالة رسالة إشادة وغزل للرئيس اللبناني السابق بشير الجميل.

وقالت اليسا فى تغريدتها: "رئيس جمهورية أحلامنا.. والرئيس اللي خلانا نقدّر قدي لبنان قوي #بشير_الجميل".

وتفاعل متابعو اليسا على صفحتها ما بين مؤيد ومعارض بشأن ما قالته حول الرئيس اللبناني السابق بشير الجميل، وعلق بعضهم قائلا : " الله يرحم بشير الجميل .. اكتر من خافوا على لبنان واستشهدوا من أجله ، الله يرحمه ويحمى لبنان يارب ، طار وطارتً احلامكن ، المرحوم كان عميلا صهيونيا بامتياز ".

يذكر أن إليسا أعلنت اعتزال الغناء وإنهاء مسيرتها الفنية بمجرد صدور ألبومها الغنائي المقبل.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أحضر لألبومي الجديد مع الكثير من الحب والشغف، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

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