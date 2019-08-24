عن طريق الصدفة.. ملحن أغنية جدا جدا لـ أصالة يكشف كواليس أول تعاون مع الفنانة

عبّر الملحن أحمد مصطفى، عن سعادته البالغة بالتعاون الأول له مع الفنانة أصالة بأغنية "جدًا جدًا" والتي طرحتها ضمن أغاني ألبومها الجديد "في قربك".



وكشف أحمد مصطفى، لـ "صدى البلد" كواليس تعاونه مع أصالة، حيث أكد أنه كان يتمنى العمل معها منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن التعاون في هذه الأغنية جاء من خلال الصدفة عندما قام الشاعر مصطفى حسن بإرسال كلمات الأغنية له عبر واتساب، من ثم قام بتلحينها وإرسالها لـشريف قاسم الذي أبدى إعجابه الشديد بها وبالفعل قاموا بالعمل عليها.



وأشار الى أنه فوجئ بـ مكالمة هاتفية من أشرف سالم قائلًا له: "مبروك .. اصاله سوف تتصل بك لأنها أعجبت كثيرا بالأغنية وسوف تقوم بغنائها ضمن أغاني ألبومها الجديد".



جدًا جدًا كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، وجيتار شريف فهمى، واوكورديون وائل النجار، وناى محمد عاطف، وطبلة أحمد العيادى، وميكس هانى محروس، وتم التسجيل بأستوديو M Sound 1.