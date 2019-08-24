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حوادث

وجده بدون ملابس في الدولاب.. نجار يذبح عشيق زوجته بالساطور في الإسكندرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:58 م
جثة
جثة
أحمد عبد العزيز
أقدم نجار على قتل عشيق زوجته بساطور بعدما ضبطه عاريا في دولاب غرفة نومه، بمنطقة الحضرة بالإسكندرية فيما أصيب الزوجة بضربة في الرقبة نقلت على أثرها للمستشفى.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا من الأهالي يفيد وقوع جريمة قتل بشقة بشارع متفرع من شارع العمدة بمنطقة الحضرة الجديدة، انتقل مأمور وضباط المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وجود جثة المدعو"أ" 32 عاما، بها طعنات وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وإصابة الزوجة "هـ"، 33 عاما، ربة منزل.

ألقى ضباط مباحث القسم القبض على الزوج المتهم المدعو "ح" 42 عاما، نجار، وتم نقل الزوجة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثة العشيق لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وأعترف الزوج أمام ضباط المباحث بارتكابه الواقعة دافعا عن الشرف، مشيرا إلى أنه منذ فترة انتشرت أقاويل عن وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وجاره بمنطقة نادي الصيد ما دفعه لترك المنزل والانتقال لشقة أخرى بالحضرة الجديدة.

وأضاف المتهم أنه أثناء عودته من عمله مساءا ودخوله غرفة النوم لتغيير ملابسه فوجئ بوجود جاره عريا داخل الدولاب، فأسرع إلى المطبخ واستل ساطور وسدد ضربة لزوجته في الرقبة وعدة طعنات وضربات للعشيق، ما أسفر عن إصابة الزوجة ومقتل العشيق.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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