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الاستخبارات العسكرية العراقية تقتل إرهابيين من داعش في كركوك

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:57 م
داعش
داعش
أ ش أ
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، قتل إرهابيين اثنين من تنظيم داعش، وهما المسؤلان عن تجهيز المضافات (معسكرات التدريب) في محافظة كركوك.

وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع فوج المهمات الأول، لواء المهمات التابع للمديرية، من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقتي القاسم وواحد حزيران في كركوك".

وأضافت أنهما المسؤلان عن تجهيز المضافات الخاصة بالدواعش في مناطق أطراف كركوك، ولديهم ارتباطات بالقوة العسكرية لتلك العصابات ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

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