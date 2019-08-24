دي المرة الكام ؟ .. محمد محسن يقصف جبهة ريهام سعيد ويسخر منها

سخر الفنان محمد محسن من قرار اعتزال ريهام سعيد .



وغرد من خلال حسابه على تويتر قائلًا: "إيقاف برنامج ريهام سعيد! واعتزالها العمل العام والظهور الإعلامي بلا رجعة! أنا شفت الكلام دا كام مرة قبل كدا؟ " .



وأضافت :" بالمناسبة دي اللي هيقوللي اتوقفت ورجعت كام مرة ليه عندي تذكرتين هدية للحفلة اللي يختارها" .



وكانت الإعلامية ريهام سعيد أبدت أسفها لما وصفته بسوء الفهم على خلفية تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة والذى تم بسببها وقف برنامجها صبايا من قبل قناة الحياة.



وقالت خلال مقطع مصور عبر صفحتها بموقع إنستجرام إنها تعرضت لحملة ممنهجة، مؤكدة أنها لن تعود للعمل الإعلامى أو التمثيل مرة اخرى، وقالت: جاء الوقت بعد رحلة عمل استمرت 16 سنة لأن أعطى وقتى لعائلتي والتقرب إلى الله.



وأوضحت ريهام سعيد، "أن بعض الناس فهمت كلامي غلط وكل الحكاية إني قلت التخين شكله مش حلو، ومش قادر يمشي على رجليه، وعايش كأنه ميت، مشيرة إلى أنها تتحدث عن السيدات والرجال اللي فوق الـ 200 و250 كيلو".





كما اعتذرت ريهام سعيد، لكل الذين غضبوا منها دون وجه حق، مؤكدة أنها لم تقل شيئا، وأن اعتذارها ليس من أجل العودة، متابعة: "أنا مش بعتذر عشان أرجع، أنا عمري ما هشتغل في الإعلام تاني ولا همثل تاني لان العمل الاعلامى أخطر من السرطان نفسه".



وأكدت ريهام سعيد: "أنا أريد أن أعيش حياتي وأعيش لنفسي ولـ جوزي فقط وذلك بعد رحلتي الذي بلغت ما يقرب من 16 عام من العمل الإعلامي".

