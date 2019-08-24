بى إم دبليو تكشف النقاب عن سيارات M8 Gran Coupe .. صور

اعلنت شركة بى إم دبليو عن استعدادها للمشاركة في فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات بشهر نوفمبر المقبل، عبر طرح أجيال جديدة لطرازي «Gran Coupe» الفئة الثانية، و«M8 Gran Coupe».



عادت سلسلة 8 الشهيرة في عام 2018 ، وأكدت BMW أنها سوفتولد نسخة M8 لأول مرة. أعلنت الشركة الألمانية أيضًا عن خطط لتوسيع عائلة الفئة الثامنة باستخدام طراز Gran Coupe الذي سيحصل أيضًا على نسخة M8. تم كشف النقاب عن السيارة في معرض جنيف للسيارات 2018 في مارس



و من المتوقع ان M8 Gran Coupe الجديده تاتي بتكلفة تبدأ من 133.000 ألف دولار، وتصل كحد أقصى لـ146.000 ألف دولار.



جدير بالذكر ايضا ان طراز M8 Gran Coupe منافس قوي لمرسيدس AMG GT و أودي RS7 Sportback،