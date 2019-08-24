لتمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 40.25 مليار جنيه من البنوك

تقترض الحكومة من البنوك خلال الأسبوع الجاري مبلغ 40.25 مليار جنيه، لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.



وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن الوزارة عهدت للبنك المركزي المصري بمسئولية الإقتراض عبر أدوات الدين الحكومي المحلية من سندات وأذون الخزانة علي مدي 3 عطاءات مستهدفة خلال الأسبوع الجاري .



وأشار التقرير إلي لجوء البنك المركزي يومي الأحد و الخميس من نفس الأسبوع لبيع أذون خزانة من آجال "91،266،363،182" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 37.75 مليار جنيه.



أوضح التقرير أن توزيعات تلك الأذون تتمثل في بيع أجلي 91 و 266 يوما بـ 18.75 مليار جنيه اعتبارا من غد الأحد، يليه بيع أجلي 182 و364 يوما بـ19 مليار جنيه خلال الخميس من نفس الأسبوع.



وتسعي الوزارة لبيع استحقاقي خزانة لمدة 5 و 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.