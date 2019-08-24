ممثلون اقتحموا عالم الغناء بقوة.. أبرزهم محمد رمضان

هنالك العديد من الممثلين الذين اتجهوا مؤخرًا إلى عالم الغناء بعد ما برعوا في تقديم الأعمال التمثيلية الناجحة، كان أبرز هؤلاء النجوم الفنان محمد رمضان، حيث قدّم العديد من الأغاني الخاصة به بجانب إحيائه لحفلين، الأول في القاهرة والثاني في الساحل، وقد لاقى نجاحاً كبيراً جدًا فأصبح متميزاً في عالمي الغناء والتمثيل.





وكان من بين هؤلاء الفنانين أيضًا الممثل الشاب محمد الشرنوبي، الذي اتجه إلى عالم الغناء من خلال تقديم أغنية "مين فينا" مع أصالة من ثم قدّم ديو غنائياً مع أنغام حتى قام بطرح أول البوم غنائي له بعنوان "زي الفصول الأربعة".





كما اتجهت الفنانة سمية الخشاب إلى عالم الغناء أيضًا من خلال تقديم العديد من الأغاني الخاصة بها منها "بتستقوى"، و"ليا"، و"هيحصل إيه"، وذلك بجانب التمثيل أيضًا.



