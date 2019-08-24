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تنفيذ مشروعات صرف صحي في 45 قرية.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:29 م
مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي
هاني حسين
قال طارق رفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إنه جاري تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي خلال خطة العام المالي الحالي.

وأضاف طارق رفاعي في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تنفيذ مشاريع صرف صحي في أكثر من 45 قرية في وقت واحد.

وتابع طارق رفاعي: "التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو مشروعات الصرف الصحي في القرى والريف المصري، وهناك اهتمام من الوزير ورئيس الوزراء بشمعات الصرف الصحي للقرى".

وأكمل طارق رفاعي: "نسبة تغطية محطات مياة الشرب تصل لـ 98% على مستوى الجمهورية، والمحطات الحديدية لمواجهة الزيادة السكانية".

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