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رياضة

إطلاق الفرع الرئيسي لسلسلة أندية "النادى " بمدينة 6 أكتوبر

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:56 م
صدى البلد
ريهام بكير
شهد وزير الشباب والرياضة اليوم السبت المؤتمر الصحفي لإطلاق الفرع الرئيسي لسلسلة أندية "النادي".

أعرب وزير الرياضة في كلمته عن سعادته بإطلاق سلسلة أندية النادي والتي تهدف لخدمة شريحة واسعة من المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن النادي سيخدم قطاعا عريضا من المصريين خاصة ساكني مدينة السادس من أكتوبر.

مضيفا أن فكرة " النادي" ترتكز على تقديم خدمات رياضية واجتماعية تستقطب كل شرائح المجتمع، ارتكازا علي رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو استيعاب أكبر عدد من الشباب والعمل على استيعاب طاقاتهم والاستفادة منها، وتحويلها إلى طاقة إيجابية تساعد علي نمو ونهوض المجتمع في مختلف المجالات .

كما أكد أن هناك ثلاثة فروع من سلسلة النادي ، وسيكون الفرع الثاني في مدينة السادس من أكتوبر، والفرع الثالث في مدينة الشروق.

الجدير بالذكر أن النادي المقام علي مساحة 79900 متر يحتوي على مجمع مطاعم، مبني اجتماعي، مجمع الاسكواش الذي يحتوي علي ٥ ملاعب للاسكواش، حمام السباحة الأوليمبي ، 4 ملاعب متعددة الأغراض إضافة الى 5 ملاعب خماسية، ومنطقة المحلات الخارجية والبنوك بالإضافة إلي صالة جمباز دولية، ومنطقة مسارح فنية، وتراك المشي .

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