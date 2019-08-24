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تعليم

التعليم تطالب الإعلام بوقف استخدام مصطلحات ثانوية التابلت والتراكمية

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:06 م
نظام التعليم الجديد
نظام التعليم الجديد
ياســـمين بدوي
عبّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استيائها الشديد من تداول مصطلحات كـ "ثانوية التابلت" و"الثانوية التراكمية" بين أولياء الأمور والطلاب ووسائل الإعلام، مؤكدةً أنها تدعو وسائل الإعلام والرأي العام كله للتوقف عن استخدام مثل هذه المصطلحات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن نظام التقييم المعدل للثانوية العامة هو أساس ما يحدث في المرحلة الثانوية العامة من تطوير، مؤكدةً أنه يعتمد على قياس نواتج التعلم، وتأهيل أبنائنا لسوق العمل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن جوهر التطوير في المرحلة الثانوية يتمحور على تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم، والتصحيح القادر على تقييم الإجابات المختلفة، وتوفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة.

أما عن التابلت والشبكات والبرمجيات فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ما هي إلا أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير ولم نختزل التطوير في جهاز تابلت كما يظل يعتقد البعض.

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