ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القنصل العام في مونتريال يشارك في الاحتفال بترسيم الأنبا بولس أسقفًا للكنيسة القبطية بكندا

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:07 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
محمد وديع ومحمود نوفل

شارك حسام محرم، قنصل مصر العام في مونتريال، في مراسم الاستقبال والاحتفال بمناسبة ترسيم نيافة الأنبا بولس البراموسي أسقفًا للكنيسة القبطية في أوتاوا ومونتريال وشرق كندا من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

واستقبل القنصل العام المصري الأنبا بولس لدى وصوله إلى مطار مونتريال، حيث كان في طليعة مستقبليه مع قادة الكنيسة القبطية، وفي حضور أكثر من 500 من أبناء الجالية القبطية المصرية في مونتريال. 

وقد أقيم قدّاس جلوس الأنبا بولس على مقعد أبرشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا ليتوج كأول أسقف منذ أكثر من نصف قرن، وسط احتفال كبير من قبل الألاف من المواطنين المصريين.

كما شارك القنصل العام المصري في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الكنائس القبطية التابعة للأنبا بولس، بحضور فريق عمل القنصلية العامة في مونتريال والمستشارين التجاري والثقافي في واشنطن وكندا.

كما حضر الحفل فرانسيس اسكارباليجيا، عضو في البرلمان الكندي ورئيس التجمع الانتخابي الليبرالي في شرق كندا، فضلًا عن عدد كبير من أعضاء البرلمان الكندي عن حزب المحافظين، وممثلون عن حكومة كيبيك وعمد مونتريال وبروسار وسانت لوران وسائر المقاطعات الواقعة في نطاق اختصاص نيافته. 

ومثَل الطوائف المسيحية على اختلافها في كندا عدد كبير من كبار الأساقفة والآباء والكهنة، بما في ذلك الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرمينية والأرثوذوكس اليونانية والإرتيرية والروم الأرثوذوكس والسوريان الأرثوذكس وغيرهم، بالإضافة إلي أكثر من ألف من أبناء الجالية القبطية المصرية وأسرهم.

وقام القنصل العام المصري بإلقاء كلمة أثناء الحفل، نقل في مستهلها تحيات السيد رئيس الجمهورية الذي يحرص على المشاركة في احتفالات الكنيسة القبطية المصرية.

كما تضمّنت الكلمة الترحيب بوصول نيافة الأسقف إلى شرق كندا بعد أكثر من نصف قرن من خلو مقعده، وما لذلك من دلالات على اهتمام مصر برعاية أبنائها من الأقباط في المهجر.

ومن جانبه، ألقى نيافة الأنبا بولس كلمة أشار فيها إلى دوره ودور الكنيسة وأبائها في دمج المهاجرين المصريين من الأقباط في مجتمعهم الجديد في كندا، مع الحفاظ على هوية وثقافة وتقاليد الوطن الأم.

كما نوّه الأسقف الجديد إلى توجيه قداسة البابا تواضروس بدعم أواصر التعاون المشترك مع البعثة الدبلوماسية والقنصلية المصرية في كندا، ترسيخًا لدور الكنيسة القبطية الوطني الرفيع في التعاون مع وزارة الخارجية المصرية في خدمة أبناء الجاليات المصرية في المهجر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدشين مذابح كنيسة يوسف النجار ويوحنا الحبيب بكنيسة العذراء بالوجوه

البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا

طريق الاستنارة.. افتتاحية مجلة الكرازة بقلم البابا تواضروس.. صور

دير البراموس يحتفل بعيد استشهاد شفيعه الأنبا موسي الأسود

الكنيسة تحتفل بعيد القديس الأنبا موسى الأسود بحضور 10 من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.. لقب بـ القوي بسبب بنيانه الجسدي وتوبته عن كل ما فعله من شرور قبل دخوله طريق الرهبنة

بمشاركة 22 أسقفاً من أحبار الكنيسة.. إيبارشية منفلوط تحتفل بتجليس نيافة الأنبا ثاؤفيلس

ترشيحاتنا

القاتل الصامت.. 3 علامات لا تتجاهليها ومؤشر للإصابة بالسرطان

شاهد.. رانيا يوسف ترقص مع مصطفي فهمي علي أغاني العسيلي

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة واحدة من الخيار

عريس يا بوي.. فتاة تختطف خطيبها لإجباره على الزواج منها بقنا

بسبب التهكم على المرأة.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد أمام الأعلى للإعلام

متزعلوش مني.. جهاد جريشة يعتذر لـ جماهير الأهلي لهذا السبب ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير