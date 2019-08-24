تجديد حبس موظف بالبريد 15 يوماً لاستيلائه على المعاشات

قرر قاضى المعارضات بنياية شرق القاهرة، تجديد حبس موظف بالبريد 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى بالبريد، والاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المنصرفة للمواطنين فى النزهة.



بداية الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وذلك اثناء تفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة، من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 28 بطاقة خاصة بصرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة.





بمناقشة المتهم أقر بقيامه باستغلال طبيعة عمله موظف بالبريد وإيهام المواطنين مستحقى الدعم بقدرته على إنهاء إجراءات صرف معاش شهرى لهم، وقيامه باستخراج بطاقات صرف معاشات لهم، والاستيلاء على المبالغ المنصرفة وتسليمهم مبالغ رمزية دون علمهم بالقيمة الحقيقة للمعاشات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.