ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس موظف بالبريد 15 يوماً لاستيلائه على المعاشات

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:24 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوى
قرر قاضى المعارضات بنياية شرق القاهرة، تجديد حبس موظف بالبريد 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى بالبريد، والاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المنصرفة للمواطنين فى النزهة.

بداية الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وذلك اثناء تفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة، من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 28 بطاقة خاصة بصرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة.


بمناقشة المتهم أقر بقيامه باستغلال طبيعة عمله موظف بالبريد وإيهام المواطنين مستحقى الدعم بقدرته على إنهاء إجراءات صرف معاش شهرى لهم، وقيامه باستخراج بطاقات صرف معاشات لهم، والاستيلاء على المبالغ المنصرفة وتسليمهم مبالغ رمزية دون علمهم بالقيمة الحقيقة للمعاشات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على موظف بالبريد بتهمة الاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة بالقاهرة

مش رحم كبار السن.. حبس موظف بريد لاستيلائه على معاشات المواطنين

حبس موظف بالبريد بتهمة الاستيلاء على معاشات تكافل وكرامة بالقاهرة

ترشيحاتنا

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ

مواقع التواصل تحتفل بـ محمد صلاح.. نجم ليفربول أحرز هدفين في شباك أرسنال

بـ فستان اورانج منقوش.. رانيا يوسف تثير الجدل برقصة على أغنية أنا ابن مصر

عريس يا بوي.. فتاة تختطف خطيبها لإجباره على الزواج منها بقنا

علمي وأدبي فقط .. إلغاء التشعيب لعلوم ورياضة بنظام الثانوية العامة الجديد

محاكمة ريهام سعيد 14 أكتوبر بعد تصريحات السمنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير