طريقة عمل رز الصيادية .. بمذاق أشهر محلات الأسماك

طريقة عمل رز الصياديه من أشهى الاكلات التى تبحث عنها كل ربه منزل فهو يتمتع بمذاق شهى ولذيذ وفى الوقت نفسه سهل التحضير ويمكنك تحضيره بمذاق أشهر محلات السمك إليك طريق عمل رز الصياديه ووتحضيره لأمهر الشيفات وفى دقائق معدودة وبتكلفة أقل لتبهرى عائلتك بأشهى وصفة ..
طريقة عمل رز الصيادية .. للشيف نجلاء الشرشابى
4 ملاعق زيت
3 اكواب ارز
كمون وفلفل أبيض
أكواب من الماء الساخن
طريقة عمل رز الصيادية بالخطوات
يقلى البصل في الزيت نفسه حتى يصبح مقرمشاً وبني اللون
تضاف رؤوس السمك مع الكمون والكارى والماء الساخن
توضع الحلة على نار متوسطة 15 دقيقة ثم تزال رؤوس السمك ويضاف عصير الليمون
يضاف الأرز و تغطى الحلة وتترك على نار هادئة وينقل الأرز الى طبق للتقديم
طريقة عمل رز الصيادية للشيف هالة فهمى
مقادير طريقة عمل رز الصيادية
3 حبات بصل (مقطع شرائح)
2 كوب أرز مصري (مغسول)
2/1 ملعقة صغيرة كركم
4/1 ملعقة صغيرة بهارات مشكّلة
ملح وفلفل حسب الرغبة
4 قطع فيليه سمك أبيض (سمك هامور اي سمك مرغوب)
3 ملاعق كبيرة دقيق مبهّر لتغطية السمك
طريقة عمل رز الصيادية بالخطوات
في مقلاة عميقة يسخن الزيت ويقلى فيها الصنوبر حتى يكتسب لوناً بنياً ويضاف البصل إلى المقلاة نفسها ويقلى حتى يصبح بني اللون
يضاف الأرز والكركم والبهارات والفلفل وتقلب ويضاف 3 أكواب ماء
تغطى المقلاة وتترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة في هذه الأثناء، يغطى السمك بالدقيق ويقلى
عند نضوج الأرز،ويفرغ الأرز في صحن مسطح ويوضع السمك فوقه،
طريقة عمل رز الصيادية للشيف هشام السيد
مقادير طريقة عمل رز الصيادية
كيلو أرز
نصف كيلو سمك فيلية
بصلة مفرومة
ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة كبيرة خلطة سمك
ملعقة كبيرة كركم
ماء ساخن
زيت".
خطوات طريقة عمل رز الصيادية ..
-فى وعاء على النار به القليل من الزيت ضعى البصل وقومى بتقليبه لدقائق ثم أضيفى الصلصة والكركم ثم قطع السمك
-فى وعاء اخر اضيفى الارز وقومى بتشويحه لدقائق ثم أضيفى باقى الخلطة السابقه والقليل من الماء واتركيهم ليغلوا ثم أهدئى التار حتى يتشرب الا رز وقدميه مع السمك المقلى ..
اسرار طريقة عمل رز الصيادية كأشهر محلات السمك..
- تحمير البصل جيدا فى الزيت الساخن قبل وضع البصل للحصول على اللون البني وهو اللوزن المميز لسمك الصياديه
- لشكل طبق مميز يمكنك فم البصل أو سحقه جيدا حتى يختفى تماما ولكن يمنحك نفس المذاق
- لأضيقى الكمون مع الملح أثناء تسية البصل فهو يمنحه اللون البنى وفى الوقت نفسه طعم مميز