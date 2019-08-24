طريقة عمل رز الصيادية .. بمذاق أشهر محلات الأسماك



طريقة عمل رز الصياديه



طريقة عمل رز الصيادية .. للشيف نجلاء الشرشابى



4 ملاعق زيت

3 اكواب ارز

كمون وفلفل أبيض

أكواب من الماء الساخن



طريقة عمل رز الصيادية بالخطوات



يقلى البصل في الزيت نفسه حتى يصبح مقرمشاً وبني اللون



تضاف رؤوس السمك مع الكمون والكارى والماء الساخن



توضع الحلة على نار متوسطة 15 دقيقة ثم تزال رؤوس السمك ويضاف عصير الليمون



يضاف الأرز و تغطى الحلة وتترك على نار هادئة وينقل الأرز الى طبق للتقديم







طريقة عمل رز الصيادية للشيف هالة فهمى

مقادير طريقة عمل رز الصيادية

طريقة عمل رز الصيادية بالخطوات

طريقة عمل رز الصيادية للشيف هشام السيد

مقادير طريقة عمل رز الصيادية

خطوات طريقة عمل رز الصيادية ..

اسرار طريقة عمل رز الصيادية كأشهر محلات السمك..

من أشهى الاكلات التى تبحث عنها كل ربه منزل فهو يتمتع بمذاق شهى ولذيذ وفى الوقت نفسه سهل التحضير ويمكنك تحضيره بمذاق أشهر محلات السمك إليك طريق عمل رز الصياديه ووتحضيره لأمهر الشيفات وفى دقائق معدودة وبتكلفة أقل لتبهرى عائلتك بأشهى وصفة ..3 حبات بصل (مقطع شرائح)2 كوب أرز مصري (مغسول)2/1 ملعقة صغيرة كركم4/1 ملعقة صغيرة بهارات مشكّلةملح وفلفل حسب الرغبة4 قطع فيليه سمك أبيض (سمك هامور اي سمك مرغوب)3 ملاعق كبيرة دقيق مبهّر لتغطية السمكفي مقلاة عميقة يسخن الزيت ويقلى فيها الصنوبر حتى يكتسب لوناً بنياً ويضاف البصل إلى المقلاة نفسها ويقلى حتى يصبح بني اللونيضاف الأرز والكركم والبهارات والفلفل وتقلب ويضاف 3 أكواب ماءتغطى المقلاة وتترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة في هذه الأثناء، يغطى السمك بالدقيق ويقلىعند نضوج الأرز،ويفرغ الأرز في صحن مسطح ويوضع السمك فوقه،كيلو أرزنصف كيلو سمك فيليةبصلة مفرومةملعقة كبيرة صلصةملعقة كبيرة خلطة سمكملعقة كبيرة كركمماء ساخنزيت".-فى وعاء على النار به القليل من الزيت ضعى البصل وقومى بتقليبه لدقائق ثم أضيفى الصلصة والكركم ثم قطع السمك-فى وعاء اخر اضيفى الارز وقومى بتشويحه لدقائق ثم أضيفى باقى الخلطة السابقه والقليل من الماء واتركيهم ليغلوا ثم أهدئى التار حتى يتشرب الا رز وقدميه مع السمك المقلى ..- تحمير البصل جيدا فى الزيت الساخن قبل وضع البصل للحصول على اللون البني وهو اللوزن المميز لسمك الصياديه- لشكل طبق مميز يمكنك فم البصل أو سحقه جيدا حتى يختفى تماما ولكن يمنحك نفس المذاق- لأضيقى الكمون مع الملح أثناء تسية البصل فهو يمنحه اللون البنى وفى الوقت نفسه طعم مميز