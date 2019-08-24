اسأل المفتى.. هل رسول الله حي في قبره.. فيديو

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حي قبره.



أجاب أمين الفتوى، في فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الرسول حي في قبره، وأن الأنبياء أحياء في قبورهم، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء.



وأوضح: صرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي ﷺ حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه، وليست من جنس حياة أهل الدنيا، بل هي نوع آخر يحصل بها له ﷺ الإحساس بالنعيم ويسمع بها سلام المسلم عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك الوقت.



وفي الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هرير ة أن النبي ﷺ قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.

