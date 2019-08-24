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فن

شاهد.. شيكو بصحبة شريف رمزى ومحمد عبد العزيز على البحر

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:37 م
شيكو ونجوم الفن على
شيكو ونجوم الفن على البحر
محمد بدران
نشر الفنان شيكو صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" تضم بعضا من نجوم الفن يحتفلون بنهاية الصيف على البحر . 

وظهر في الصورة رفقة شيكو الفنان محمد محمود عبد العزيز، شريف رمزى، كريم محمود عبد العزيز، حسام الحسينى، معتز التوني، ولاقت الصورة اعجاب متابعيهم

وعلق شيكو على الصورة قائلًا: "اخر يوم صيف 2019".

على جانب آخر ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد "اللعبة" والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.
شاهد.. شيكو بصحبة شريف رمزى ومحمد عبد العزيز على البحر

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