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تعليم

التعليم العالي: تعيين عمداء جدد بجامعات كفر الشيخ والمنوفية وطنطا

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:38 م
التعليم العالي: تعيين
التعليم العالي: تعيين عمداء جدد بجامعات كفر الشيخ والمنوفية
نهلة الشربينى
أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بعدد من الجامعات الحكومية، وهم:
- الدكتور وليد شوقي البحيري عميدا لكلية آداب جامعة كفر الشيخ.
- الدكتور عربي السيد إبراهيم عميدا لكلية حاسبات ومعلومات منوف جامعة المنوفية.
- الدكتور نعيم محمد فوزي عميدا لكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.
- الدكتور عبدالحميد السيد المنشاوي عميدا لكلية التربية جامعة طنطا.
- الدكتور أيمن السيد أحمد عميدا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.

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