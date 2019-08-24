التعليم العالي: تعيين عمداء جدد بجامعات كفر الشيخ والمنوفية وطنطا

أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بعدد من الجامعات الحكومية، وهم:

- الدكتور وليد شوقي البحيري عميدا لكلية آداب جامعة كفر الشيخ.

- الدكتور عربي السيد إبراهيم عميدا لكلية حاسبات ومعلومات منوف جامعة المنوفية.

- الدكتور نعيم محمد فوزي عميدا لكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.

- الدكتور عبدالحميد السيد المنشاوي عميدا لكلية التربية جامعة طنطا.

- الدكتور أيمن السيد أحمد عميدا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.