ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: ندعم دور المؤسسات الليبية وعلى رأسها الجيش الوطني

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:40 م
السيسي ورئيس وزراء
السيسي ورئيس وزراء إيطاليا
​ كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته، رئيس وزراء إيطاليا "جوزيبي كونتي على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع والتي تعقد بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة تاريخيًا بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مؤكدًا الأهمية التى توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات فضلًا عن التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على شتى الأصعدة في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة وكذلك مواصلة التشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واضاف راضي أن اللقاء تطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي "ريجينى" حيث جدد الرئيس تأكيده باستمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وذكر المتحدث الرسمي انه تم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لا سيما فى ظل ما تتيحه المشروعات التنموية الجاري تنفيذها فى مصر من فرص متميزة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية من بينها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث أكد الرئيس في هذا الصدد ثوابت الموقف المصرى القائم على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وتمنع التدخلات الخارجية في ليبيا مع دعم دور مؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها الجيش الوطني الذي يقوم بمحاربة الاٍرهاب والمليشيات المسلحة، بهدف تلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق نحو عودة الاستقرار والأمن.
السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: ندعم دور المؤسسات الليبية وعلى رأسها الجيش الوطني
السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: ندعم دور المؤسسات الليبية وعلى رأسها الجيش الوطني
السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: ندعم دور المؤسسات الليبية وعلى رأسها الجيش الوطني
السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: ندعم دور المؤسسات الليبية وعلى رأسها الجيش الوطني
السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: ندعم دور المؤسسات الليبية وعلى رأسها الجيش الوطني

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء الإيطالي لـ السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة

السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: استمرار جهود الكشف عن ملابسات قضية ريجيني

ترشيحاتنا

بتطبيق إلكتروني شهير.. تميم يتبنى مخططا إرهابيا جديدا ضد مصر ..فيديو

الفوز الرابع.. منتخب مصر لكرة الطائرة يسحق المكسيك في كأس العالم ويتصدر مجموعته

ملخص لمسات محمد صلاح مع ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي .. فيديو

متزعلوش مني.. جهاد جريشة يعتذر لـ جماهير الأهلي لهذا السبب ..فيديو

بشرى من الزراعة حول اسعار الدواجن الفترة المقبلة.. فيديو

دايما محترمة.. دلال عبد العزيز بإطلالة محتشمة في الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير