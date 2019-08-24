تعادل أسوان والبنك الأهلى بدون أهداف

واصل فريق أسوان والصاعد حديثا للدورى الممتاز، خوض لقاءاته الودية على ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق بفترة الإعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز.



تعادل أسوان سلبيا مع فريق البنك الأهلي والصاعد حديثا للقسم الثانى، ضمن استعدادات الفريق الأسوانى لدورى الأضواء والشهرة.



بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من :

إسلام سليمان،نعيم ،السنجهاوى ،جودة ،الحسينى سمير ،محمدصغيرى ، خالد الشيخ. ،الغنيمى ، ميدو ، محمد أشرف ، إبراهيم جلال.



استمر أسوان للدقيقة 15 من الشوط الأول بدون أهداف ولكن سيطرة من أسوان دون خطورة،وفي الدقيقة 25 تعرض محمود نعيم الظهير الأيمن لإصابة خفيفة،وخرج نعيم للإصابة ودخول محمد عادل ،ونهاية الشوط الأول أسوان والبنك الأهلى بالتعادل بدون أهداف،ولكن انطلاق الشوط الثانى والجهاز الفنى يلعب بفريق جديد يضم

إسلام سليمان،محمد عادل ،محمد إسماعيل ، القاضى ،جلال العقدة ،هيثم الفيل ،أحمد عامر ،عبدالعزيزإمام ،الصباحى ،دى سيلفا البرازيلى ،أحمدعبدالظاهر .



استمر التعادل السلبي الي الدقيقة 50بداية هجومية لأسوان ،وفي الدقيقة 58 ركلة جزاء لأسوان تسبب فيها أحمدعبد الظاهر ،ولكن حارس البنك الأهلى يتصدى لها يصد نتيجة تنفيذ أحمد عبد الظاهر لها ، واستمر التعادل السلبي الي ان اعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف .



وأكد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى أسوان، أن المباريات الودية التى يخوضها الفريق بمعسكر الإسكندرية تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل أسوان فى الممتاز للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.