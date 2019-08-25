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محافظات

نائب رئيس شباب العمال: دورات تدريبية لمواجهة حروب الجيل الرابع

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:49 ص
نائب رئيس شباب العمال
نائب رئيس شباب العمال يشكر الرئيس
كتب محمد الغزاوى
وجه عبد العزيز سمير نائب رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لانه استطاع وفي ظل كل الظروف التي تواجه البلاد ان يستمع الي الاصوات الوطنية التي تطالب بتحقيق المعادلة الصعبة والنموذج المتميز في المزج بين البناء والاستثمار في الحجر والبناء والاستثمار في البشر.

وأضاف عبد العزيز سمير خلال اجتماع الاتحاد العام لشباب العمال بعد التشكيلات النهائيه لـ 16 محافظة، انه عندما تتوفر الارادة الحقيقية في البناء والتغيير لابد من الاعتماد علي الشباب الوطني المحب للوطن وتمكينه وتاهيله تأهيل جيد واعطاءه الفرصة الحقيقية في المشاركة الجادة في بناء الوطن ، وكل ما يخص حاضر ومستقبل هذا الوطن من اتخاذ القرار والبناء وصناعة المستقبل.

وشدد عبد العزيز سمير على أن الاتحاد خلال تلك الفترة سيعتمد على طاقات شباب العمال بالفروع خاصة وان التشكيلات الجديدة تعتمد على نسبة ٥٠٪ من الشباب داخل هياكلها.

وأوضح عبد العزيز سمير ان شباب العمال هم النواه الحقيقية لبناء تنظيمات نقابة قوية وخلق قادة عمال طبيعيين يستطيعون تحقيق المعادلة في النهوض بالاقتصاد المصري والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة

ولفت عبد العزيز سمير الي ان الاتحاد سيبدأ خلال الفترة الحالية تدريب قيادات الفروع يليها تدريب شباب الفروع لمواجهة الأفكار الهدامة والمعروفه بحروب الجيل الرابع ليرفع شباب العمال شعار بالعمل و التدريب نواجه الإرهاب.

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