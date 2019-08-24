رايح جاي.. الزمالك يسحق ديكاداها الصومالي 6-0 في أبطال أفريقيا .. فيديو

انتهت أحداث المباراة التي تقام بين فريقي الزمالك ومنافسه ديكاداها الصومالي، بفوز الأبيض بسداسية نظيفة في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





سجّل الأهداف مصطفى محمد هدفين، ومحمود عبد الرازق شيكابالا هدفين، ثم أحرز محمود علاء الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء، ثم تسديدة صاروخية من محمود عبد العزيز.





الشوط الأول ..





سيطر الزمالك على أجواء المباراة من ضربة البداية وتمكن من الوصول الى منطقة الجزاء أكثر من مرة عن طريق المهارة المميزة للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، وفرجاني ساسي صاحب اللمسات السحرية ولكن دون إحراز أي أهداف.





وحاول فريق ديكاداها الاحتفاظ بالكرة عدة مرات، ولكن لم يتمكن من الاحتفاظ بها أكثر من دقيقة، وانحصرت المباراة في منطقة جزاء الفريق الصومالي.





تمكن فريق ديكاداها في الدقيقة 17 من عمر المباراة من الوصول الى منطقة جزاء فريق الزمالك، واحتسب له حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على بُعد مميز ليسددها عباس أمين لاعب الفريق الصومالي ولكن تخرج بعيدًا عن المرمى.





وسجّل الزمالك هدف التقدم في الدقيقة 29 من عمر المباراة، عن طريق تمريرة بن شرقي كرة مميزة داخل منطقة الجزاء، وخدع بها جميع المدافعين، لتصل الى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الذي وضعها ببراعة شديدة لتسكن الشباك وتعلن عن هدف الزمالك الاول.





وفي الدقيقة 38 من عمر المباراة أجرى الزمالك التبديل الأول، خرج محمد حسن، وحل محمود عبد العزيز بدلًا منه لإستكمال المباراة.





وفي الدقيقة 45 من الوقت الأصلي في الشوط الاول، حرم القائم الأيسر اللاعب أشرف بن شرقي من تسجيل هدف ثان للزمالك وانتهى الشوط الاول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.





الشوط الثاني ..





ثم أضاف مصطفى محمد هدفه الثاني للزمالك، بعد تمريرة عبد الله جمعة الكرة المميزة داخل منطقة الجزاء، وخدع بها جميع المدافعين، لتصل الى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الذي وضعها ببراعة شديدة لتسكن الشباك في الدقيقة 51 من عمر المباراة وتعلن عن هدف الزمالك الثاني.





واستقر الزمالك داخل منطقة جزاء ديكاداها الصومالي، طوال 6 دقائق حتى الدقيقة 60 من عمر المباراة، ولكن تساهل اللاعبون ولم يسجل أحد منهم هدفا ثالثا في شباك الفريق الصومالي.





وفي الدقيقة 66 يعود محمود عبد الرازق شيكابالا، من تمريرة بن شرقي لتصل الى شيكابالا الذي وضعها ببراعة شديدة لتسكن الشباك بعد مراوغة دفاعات الفريق الصومالي وتسديدة خادعة، وتعلن عن هدف الزمالك الثالث.





وخرج مصطفى محمد صاحب الهدفين الاول والثاني، في الدقيقة 68 من عمر المباراة وحل عمر السعيد بديلا له.





احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك، تصدر لها اللاعب محمود علاء وسددها على يسار الحارس ولكن تصدى لها وتدخل بن شرقي على الكرة فتعرض لعرقلة قوية واحتسب الحكم ركلة جزاء اخرى في نفس الدقيقة.





تدخل محمود علاء وأصر على تسديد الكرة، وسددها في زاوية مخالفة للحارس، وتمكن من تسجيل الهدف الخامس للزمالك على مرتين من ركلتي جزاء في الدقيقة 77 من عمر المباراة.





ثم اختتمها محمود عبد العزيز لاعب الزمالك بهدف سادس، من كرة صاروخية بعد أن سيطر على الكرة من أحد مدافعي فريق ديكاداها، أمام منطقة الجزاء، وأسكنها الشباك في الدقيقة 84 من عمر المباراة.









دخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:"

فى حراسة المرمي : محمد أبو جبل

في خط الدفاع : حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعة

في خط الوسط : محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي