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فن

بعد التصنيف العمرى R لفيلم جوكر.. تعرف على معنى رموز التصنيف الأمريكى للأفلام

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:01 ص
فيلم Joker
فيلم Joker
محمد نبيـل
حصل الفيلم المنتظر "Joker" للنجم خواكين فينيكس، على تصنيف عمري فئة "R" من جانب جمعية الفيلم الأمريكية.

وجاء التصنيف بسبب احتواء الفيلم على مشاهد عنف دموي وهو من تأليف وإخراج تود فيليبس، ويشارك المخرج القدير مارتن سكورسيزي في إنتاجه، وتدور أحداثه حول ممثل كوميدي فاشل يقاد للجنون ويصبح قاتلًا مختلًا عقليًا.

وتصنف جمعية الفيلم الأمريكية الأفلام طبقا لمحتواها وتنقسم إلى الفئات التالية :

G
وهنا يقصد بالفيلم على أنه خال من أي مشاهد إباحية، خال من أي ملابس مثيرة قد تثير استياء الأهل الذين يشاهد أبناؤهم هذا الفيلم.

PG
وينصح خلاله بمرافقة الأهل حيث بعض المواد قد لا تكون مناسبة للأطفال، والوالدين قد يعتبرون بعض المواد في الفلم غير مناسبة لأبنائهم، وهم أصحاب القرار في ذلك.

PG-13
الفيلم بحاجة لانتباه الوالدين وبعض المواد قد لا تكون مناسبة لمن هم دون ال13 من العمر، الفيلم يصلح للمشاهدة لجميع الأعمار ويصلح للمشاهدة الأسرية.

R
قد لا تجد مشاهد جنسية واضحة ولكن المشاهد العنيفة تطغى عليه بشكل واضح، وينصح بإرشاد من الأهل عند المشاهدة.

NC-17
يعنى أنه ليس مسموحا لمن هم أقل من 17 عاما بالمشاهدة، وهذا الرمز يعني أن هذا الفيلم ببساطة معد لمشاهدين بالغين فقط، وقد يتضمن مشاهد جنسية أو عنفية أو متعلقة بالمخدرات.

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