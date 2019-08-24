جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

حرصت الاعلامية فاتن موسي فهمي علي مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في إحدي قري الساحل الشمالي.ظهرت زوجة مصطفي فهمي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جمبسوت أنيق ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الابيض و الاسود.وتزينت فاتن موسي بريش أحمر حول ذراعيها، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها العصرية.وأعتمدت زوجة مصطفي فهمي علي خصلات شعرها القصيرة المنسدله، فيما اختارت مكياجا صاخبا مرتكزا علي أحمر شفاه باللون الاحمر.