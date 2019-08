جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

View this post on Instagram

Red Vibes ❤♥️♦️🎈💄 🧿🧿🧿 Sahel Nights #Northcost 🌟🗯 #Summervibes##Red summer2019 #MostafaFahmi#FatenMoussaFahmi#FatenFahmi#friends#love#celebrities#Lebanon#Egypt #الساحل_الشمالي#فاتن_موسى#مصطفى_فهمي#فاتن_فهمي#حب#صيف#مصر#لبنان