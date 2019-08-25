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أخبار العالم

قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:34 ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
رويترز
أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات في ساعة متأخرة من مساء السبت، الأهمية الاستراتيجية للتحالف السعودي الإماراتي.

وقال قرقاش على تويتر إن "التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة،واليمن مثال واضح".

وأضاف "من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه".

وتابع أن "ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

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