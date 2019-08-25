مصرع ربة منزل وإصابة 13 شخصا فى ٣ حوادث متفرقة بـ البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها كما اصيب ١٣ شخصا آخرين "بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع ٣حوادث تصادم وانقلاب بعدة طرق متفرقة بغرب النوبارية ورشيد ومركز دمنهور.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة ٣ بلاغات بوقوع حوادث تصادم وانقلاب، وكان البلاغ الاول من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد، بوقوع حادث انقلاب توكتوك" واصطدامه بسيارة نقل بطريق قرية عبد الوهاب بدائرة القسم.



أسفر الحادث عن وفاة "نعمة .ن .ب" 19 سنة ربة منزل، وإصابة "مبروكة .ن .ب" 20 سنة، بكدمات فى الوجه والقدم اليسرى، و"هالة .ن .ب" 16 سنة، بكدمات فى الوجه، و"مصطفى .ن .م" 22 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.



وفى الحادث الثانى أصيب ٦ أشخاص بطريق تل أبو مندور بمركز رشيد إثر وقوع حادث تصادم بين تو توك و موتوسيكل وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين اصابة كل من "محمد .م .ش" 28 سنة، بكدمة فى الرأس وجرح بالوجه، و"أشرف .م .أ" 15 سنة، بجرح فى الذقن، و"شحتة .م .ش" 24 سنة، كسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ وكدمات بالصدر واشتباه فى نزيف فى البطن والصدر، و"محمد .ع .ج" 35 سنة، كسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ واشتباه فى نزيف فى البطن والصدر.



وكان البلاغ الثالث من مركز شرطة دمنهور، حول وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع، نتيجة اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة بالطريق المشار إليه عند نزلة كوبري دمنهور اتجاه القاهرة ،نتج عنه إصابة ٦ أشخاص هم كل من : "شعبان .ح .أ" 55 سنة، و"رتيبة .م .ع" 60 سنة، و"حسن .م .أ" 40 سنة، و"محمد .ح .ع" 68 سنة، و"عبد النبي على عثمان" 34 سنة، و"إسلام .م .ح" 43 سنة.



وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات المركزية المختصة بنطاق وقوع الحوادث وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.