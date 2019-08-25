متعب: لم أتخيل نفسي بقميص غير الأهلي في مصر.. فيديو

تحدث عماد متعب نجم النادي الأهلي وهدافه التاريخي وأحد أبرز من لعب بقميص منتخب مصر خلال عصره الذهبي خلال لقائه في قناة النادي الاهلي.



وقال من الصعب أن تبتعد عن المشاركة مع الفريق، ولكن الأصعب أن يكون ذلك بفعل فاعل ، كنت أتمنى أن استمر لفترة أطول في الملاعب لسنوات قادمة بقميص الأهلي ولكن المدير الفني حسام البدري لم يرغب في ذلك وأرسل تقريرا إلى إدارة النادي بعدم رغبته في تواجد متعب.



وقال ملك التسعين كان من الصعب بل من المستحيل اللعب لأي ناد آخر في مصر غير النادي الأهلي.



أما فيما يخص فترة الإعارة التي كانت في فريق التعاون السعودي فكانت من أجل إثبات اني قادر من الناحية البدنية على المشاركة لفترات طويلة، وبرغم عدم تسجيلي اهداف وأن كانت هناك أهداف احتسبت تسللا وهي صحيحة، إلا أني نجحت في الرد على استبعادي من جانب البدري بداعي عدم قدرتي على المشاركة بشكل منتظم ، لعبت أمام فرق قوية في دوري منتظم وشاركت لفترات طويلة أمام أندية النصر وغيرها.



وقال متعب اعتز بالفترة التي قضيتها في نادي اتحاد جدة السعودي عام 2010 ولولا الإصابة اللعينة في نهاية الموسم لكان الختام سيكون مختلفا.