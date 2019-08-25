تنتج 20% من الأكسجين في العالم.. أحدث لقطات من حرائق غابات الأمازون

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا مصورا بواسط طائرة هليوكوبتر يظهر آخر تطورات الأوضاع بحرائق غابات الأمازون في البرازيل.



وقالت إن مساحات كبيرة من غابات الأمازون تحترق بمعدل قياسي، وأظهر الفيديو ولاية روندونيا الشمالية، وهي واحدة من أكثر المناطق التي ضربتها النيران.



ويشير مراسل "بي بي سي" ول جرانت، إلى أن آلاف الهكتارات بالفعل أحرقتها النيران، وأن المهمة صعبة للغاية على القوات التي تشارك في عملية الإطفاء.



وأضاف أن تلك الحرائق تسببت في اندلاع التظاهرات ضد الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، مشيرا إلى أنها قضية عالمية نظرا لأن غابات الأمازون تعد رئة الكوكب الذي نعيش عليه، نظرا لأنها تنتج 20% من الأكسجين في العالم.



وعلى جانب آخر، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن بوليفيا حصلت على مساعدة كبيرة لمواجهة الحرائق في غابات الأمازون، حيث أعلنت شركة "جلوبال سوبر تانكر" التي تتخذ من كولورادو مقرا لها، أنها أرسلت طائرة إطفاء من طراز بوينج "747-400" للمساعدة في عملية مكافحة الحريق في الجزء الموجود داخل حدود بوليفيا من الغابات.