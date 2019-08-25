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ثقافة

الثقافة تواصل عزف سيمفونية الابداع فى قلعة صلاح الدين

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:34 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
واصلت الثقافة المصرية عزف سيمفونية الابداع من خلال الدورة ٢٨ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر .

فمع الاهتمام والشغف الجماهيرى بالحدث البراق انطلقت فعاليات الليلة السابعة وبدات بفرقة تشيان جو للفنون الشعبية الصينية التى لفتت الانظار بعرض فلكلورى تضمن عددا من الفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية التى تحمل الطابع المميز لشرق اسيا .

بعده ابحر سداسى شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة فى مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة المفعمة بالروح المصرية كان منها موسيقى توحة ، ليالى القاهرة ، ليالى الاسكندرية ، رقصة اسكندرانى ، ليالى المنصور الى جانب لحن الف ليلة وليلة ل بليغ حمدى .

وفى الختام تفاعل الشباب مع اعمال المطرب احمد جمال التى خاطبت وجدانهم وكان منها إضحكى ، ليله، على المزيكا، توكلنا على الله ، النسيان، نشيد العاشقين ، هوي يا هوي، حاله نادره . تحيا مصر الى جانب مالى بالاحزان ل وردة ، حلوين من يومنا ل سيد مكاوى ، اى والله ل محمد فوزى .

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