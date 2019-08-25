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رياضة

بعد رحيل أبو ريدة وسويلم وحسين.. استقالة جديدة فى اتحاد الكرة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:39 م
هانى ابو ريدة
هانى ابو ريدة
عمرو الحلوانى
قرر جمال علام، مستشار مجلس إدارة اتحاد الكرة، التقدم باستقالة رسمية من منصبه خلال الفترة الحالية، بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة عقب استقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الـ "فيفا" في بيان له إن اللجنة الخماسية تتكون من، عمرو الجنايني رئيسا، ومحمد جمال علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله.

يذكر أن جمال علام كان تم تعيينه من قبل هانى أبو ريدة رئيس المجلس المستقيل كمستشار له فى ظل الخبرات التى يتمتع بها علام كونه كان رئيسا للجبلاية من قبل.

وكان ثروت سويلم تقدم باستقالته من منصب المدير التنفيذى باتحاد الكرة وكذلك الحال بالنسبة لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

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