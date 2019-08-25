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أخبار العالم

ميشال عون يعلق على سقوط طائرتي درون إسرائيليتين جنوب بيروت

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:53 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
رحيم يسري
علق الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، على سقوط طائرتي درون إسرائيليتين جنوب لبنان.

واعتبر عون "العدوان الإسرائيلي السافر على سيادة لبنان" أنه "فصل من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن 1701 ودليل إضافي على نيات إسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

من جانبه علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين جنوب بيروت.

وقال الحريري إن سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

وقال تعليقًا على الاعتداء إنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، سيما وأن العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر .

وتابع الحريري قائلًا: "إن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية".

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