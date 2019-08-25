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أخبار العالم

تعرف على حقيقة تعطل نظام نور في السعودية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:32 م
نظام نور أحد أهم الأنظمة الخاصة بالتعيلم داخل المملكة العربية السعودية، وواحد من أفضل الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم لأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية، حيث يستطيعوا من خلال نظام نور متابعة نتائج أبنائهم في اختبارات منتصف العام ونهاية العام، وطرق وأساليب تقييماتهم، بهدف تطوير المنظومة التعليمية في السعودية ومتابعة مستوى الطالب التعليمي داخل السعودية وسير العملية الدراسية معهم.

وفي الساعات القليلة الماضية انتشرت شائعات حول تعطل نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم السعودية بدء التسجل اليوم في نظام نور، فما حقيقة العطل الفني الذي أصاب نظام نور داخل المملكة؟

هل تعطل نظام نور في السعوية؟

وكشفت وزارة التعلیم السعودية الحقيقة الكاملة حول ما أثير عن حدوث عطل فني في نظام "نور"، حيث نفت الوزراة تماما هذه الأخبار وأكدت أن نظام نور يعمل بشكل جید، وليس هناك أي عطل فني في النظام.

وأشارت وزارة التعليم السعودية أن التسجیل في نظام "نور" سوف يبدأ من الیوم، الأحد، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل ووفقا للضوابط والإجراءات المحددة مسبقا من قبل الوزارة.

التسجيل في نظام نور

وأكدت ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم، أنه صدر تعمیم لمديري التعلیم بالمناطق بأھمیة التھیئة والاستعداد المبكر لتسجیل الأطفال المستجدين والطلاب والطالبات المنقولین إلى مدارس لقبولھم وانتظامھم في الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1441ھ، الذي يبدأ يوم الأحد (1-9-2019)، وذلك تیسیرا لقبولهم وانتظامهم في مدارس الطفولة المبكرة.

يذكر أن وزارة التعليم السعودية قد أعلنت من قبل عن بدء إدارات التعلیم في مختلف مناطق المملكة اعتبارا من الیوم، التسجیل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولین في الصفوف الأولیة، وذلك 1460 مدرسة عبر نظام نور.

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