ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميح ساويرس هيفاجئ الكل .. انطلاق مهرجان الجونة 2020 بهذا المكان .. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:54 م
سميح ساويرس
سميح ساويرس
شيرين عادل
قال طارق كامل ، رئيس مدينة الجونة ، إن التجهيزات لإطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الجونة بالغردقة تجرى على قدم وساق ، لافتأ إلى أن القائمين على المهرجان ينتظرون إنطلاقه بفارغ الصبر .

وكشف طارق كامل ، إن مهرجان الجونة ستنطلق نسخته الثالثة خلال أسابيع لافتأ إلى التجهيزات جارية وعلى رأسها تجهيز الفنادق لإستقبال الوافدين من كافة دول العالم بالإضافة لتجهيز شاشات عرض الأفلام السينمائية طيلة المهرجان ، لافتأ إلى المهرجان فى دورته الرابعة العام القادم 2020 سينطلق فى مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة والذى دشنه المهندس سميح ساويرس منذ أسابيع وهو مشروع عملاق سيفاجئ به ساويرس نجوم المهرجان والذى سيستضيف 2000 شخص و 600 متفرج ، 120 عازف اوركسترا .

وأوضح طارق كامل إن شاشات عرض الأفلام لمهرجان الجونة ستشمل المسرح الرئيسى الذى يقام بالمدينة ، و3 شاشات عرض ، بالإضافة لتجهيز شاشات عرض فى كافة أماكن مدينة الجونة لعرض أكبر قدر من الأفلام المشاركة بمهرجان الجونة .

يذكر أن مدينة الجونة تستعد لتنظيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر 2019، بحضور نجوم وصناع الافلام العالميين والمصريين، والذي أعلنت ادارته عن قائمة كبيرة، تتضمن الأفلام المشاركة به هذا العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد يعيد نشر ندوة الناقد السينمائي الراحل .. يوسف شريف رزق الله: مهرجان القاهرة السينمائي يتعرض لحملة تشويه.. واستضافة نجوم عالميين يحتاج لدعم رجال الأعمال

مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائى 26 أغسطس

ترشيحاتنا

تامر امين يمثل للتحقيق أمام الأعلى للإعلام

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بصحبة خالتها

التعليم تحسم جدل الثانوية الجديدة.. 2 ثانوي العام المقبل سنة نقل عادية.. تطبيق نظام المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.. الثانوية القديمة ستنتهي بتخريج دفعة 2020

رغم بلوغها 73 عاما.. نادية الجندى تشعل انستجرام بـ لوك صيفى ..شاهد

اذهبوا إلى الجحيم .. رانيا محمود ياسين ترد على مروجي شائعة تدهور حالة والدها الصحية

ترقب في الأهلي لإعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل