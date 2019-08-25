سميح ساويرس هيفاجئ الكل .. انطلاق مهرجان الجونة 2020 بهذا المكان .. فيديو

قال طارق كامل ، رئيس مدينة الجونة ، إن التجهيزات لإطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الجونة بالغردقة تجرى على قدم وساق ، لافتأ إلى أن القائمين على المهرجان ينتظرون إنطلاقه بفارغ الصبر .



وكشف طارق كامل ، إن مهرجان الجونة ستنطلق نسخته الثالثة خلال أسابيع لافتأ إلى التجهيزات جارية وعلى رأسها تجهيز الفنادق لإستقبال الوافدين من كافة دول العالم بالإضافة لتجهيز شاشات عرض الأفلام السينمائية طيلة المهرجان ، لافتأ إلى المهرجان فى دورته الرابعة العام القادم 2020 سينطلق فى مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة والذى دشنه المهندس سميح ساويرس منذ أسابيع وهو مشروع عملاق سيفاجئ به ساويرس نجوم المهرجان والذى سيستضيف 2000 شخص و 600 متفرج ، 120 عازف اوركسترا .



وأوضح طارق كامل إن شاشات عرض الأفلام لمهرجان الجونة ستشمل المسرح الرئيسى الذى يقام بالمدينة ، و3 شاشات عرض ، بالإضافة لتجهيز شاشات عرض فى كافة أماكن مدينة الجونة لعرض أكبر قدر من الأفلام المشاركة بمهرجان الجونة .



يذكر أن مدينة الجونة تستعد لتنظيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر 2019، بحضور نجوم وصناع الافلام العالميين والمصريين، والذي أعلنت ادارته عن قائمة كبيرة، تتضمن الأفلام المشاركة به هذا العام.



