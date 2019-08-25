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تعليم

التعليم: رصد 4 وقائع غش بالموبايل خلال امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:52 م
وقائع غش بالموبايل
وقائع غش بالموبايل
ياســـمين بدوي
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، في ثامن أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 /2019، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 5095 طالباً وطالبة، وامتحان مادة الاقتصاد بإجمالي عدد 7092 طالباً/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 4 طلاب، وفى مادة المنطق أدى الامتحان طالب واحد. 

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 4 وقائع غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء امتحان وذلك برصد حالة في امتحان مادة الديناميكا في محافظة الفيوم "إدارة شرق الفيوم التعليمية"، و 3 حالات في امتحان مادة الاقتصاد منها حالتين بمحافظة كفر الشيخ "إدارة قلين التعليمية" وحالة بمحافظة مطروح "إدارة سيوة التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن غدًا الاثنين سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5784 طالبًا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5095 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6442 طالبا و طالبة.

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