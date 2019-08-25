"يونيدو – مصر " تشارك في معرض "أجري تك" الزراعي بسوهاج

يشارك مشروع "حياة" والذي ينفذه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر ويهدف إلى التنمية المحلية والزراعية في محافظة سوهاج، بمعرض "أجري تك" للزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي، والذي يقام في الفترة من 29 حتى 31 أغسطس بمقر جامعة سوهاج، المعرض تحت رعاية وزارتي الزراعة والبيئة ومحافظة وجامعة سوهاج.





معرض "أجري تك" هو أول معرض من نوعه في مجال المعارض الزراعية يركز على سلاسل القيمة للحاصلات والصناعات الزراعية المستدامة، وهو ما يتوافق مع أهداف وجهود مشروع "حياة"، والذي قدم العديد من المشروعات المعنية بهذا الجانب بالمحافظة.





يستهدف المعرض صغار المزارعين في محافظات الصعيد، ويشارك به عدد من الشركات التي تغطي قطاعات عدة كالصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، الأعلاف الحيوانية، الانتاج الحيواني، انتاج الدواجن، الأسمدة وتدوير المخلفات الزراعية، الطاقة المتجددة، ومنتجي الآلات، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم منتجات مستدامة وصديقة للبيئة كالبيوجاز والكومبوست.





وقد وقع الاختيار على محافظة سوهاج هذا العام لإقامة المعرض، نظرا لما تتمتع به المحافظة بموقع متميز بين محافظات الصعيد وتنوع الأنشطة والمحاصيل الزراعية بالمحافظة، يذكر أن معرض "أجري تك" يسعى لعقد دورته السنوية بأحد المحافظات كل عام، ايمانا بضرورة اقامة المعارض الزراعية بالقرب من البيئة الزراعية والمزارعين وهم أحد المستفيدين المستهدفين للمعارض.





وسيعرض مشروع "حياة" داخل جناحه في معرض أجري تك عدد من المشروعات الناجحة التي قدمها بمحافظة سوهاج، ومنها تنمية زراعات اللوف وزيادة جودة المحصول بالإضافة لتشجيع المزارعين على انشاء ورش لتصنيعه، الاهتمام بزراعات البصل وإعادة أحياء زراعات البصل الأحمر، تدريب طلبة المدارس الفنية وكلية الزراعة بجامعة سوهاج على إنتاج شتلات زراعية، مشروعات لتمكين المرأة اقتصاديا في سوهاج من خلال مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وأخيرا الجهود التوعوية بالاستخدام الآمن للمبيدات.



