بفستان مشجر وكعب.. شاهد.. ياسمين صبرى فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها.



وارتدت ياسمين فستانا مليئا بالورود بالإضافة الى نظارة شمس سوداء وساعة يد ذهبية.



ولاقت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية، ومن بينها: والله جميلة الجميلات، نور عينى، حلو، قمر ياسمسم



ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنا.



مسلسل حكايتى ضم أيضا تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.