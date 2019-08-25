لخدمتهم بالمنازل.. التضامن توفر خدمة رفيق المسن

انتهت وزارة التضامن من تدريب خريجى أول دفعات مشروع رفيق المسن، وأعلنت الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة عن توافر خدمة رفيق المسن لرعاية المسنين في منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة بالمشروع وهي (جمعية الرعاية بالمحبة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز)، وذلك في المحافظات التي يستهدفها المشروع وهي (القاهرة -الجيزة - القليوبية والاسكندرية) من خلال استمارة طلب خدمة رفيق المسن وإرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected] كما يمكن ايضًا تقديم الاستمارة يدويًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ١٩ شارع المراغي بالعجوزة.
وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن مشروع رفيق المسن أحد الأفكار التى تبنتها اللجنة العليا لكبار السن والتي ضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين والجمعيات العاملة في مجال خدمة المسنين وكبار السن وأنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، حيث قامت الوزارة وفقًا لهذا البروتوكول بتوفير جميع الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية، حيث تم تدريب ١٥٠ شابا وفتاة على رعاية كبار السن وقد تم فعليًا تخريج الدفعة الأولى من رفقاء المسنين وأصبح الآن متاح التعاقد معهم لخدمة المسنين في المنازل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع بمقابل مادى مناسب.
وأكدت الوزارة أن المتدربين حصلوا من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لاجتياز البرنامج التدريبي، كما قامت الجمعيات المعنية باختيار وإعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.
وأضافت الألفي أن اهتمام الوزارة بكبار السن وتنفيذ مشروع "رفيق المسن" يهدف الى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن.
جدير بالذكر أن الشباب الذين تم اختيارهم قد حصلوا على تدريب على يد متخصصين نظريًا وعمليًا في مجالات العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين وكيفية قياس العلامات الحيوية للمسن والإسعافات الأولية كما حصلوا على تدريب أيضًا في ديناميكية تحريك المسن وأجهزة الجسم والأمراض الشائعة وصحة وتغذية المسن والرعاية النفسية والاجتماعية للمسن.
وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن مشروع رفيق المسن أحد الأفكار التى تبنتها اللجنة العليا لكبار السن والتي ضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين والجمعيات العاملة في مجال خدمة المسنين وكبار السن وأنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، حيث قامت الوزارة وفقًا لهذا البروتوكول بتوفير جميع الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية، حيث تم تدريب ١٥٠ شابا وفتاة على رعاية كبار السن وقد تم فعليًا تخريج الدفعة الأولى من رفقاء المسنين وأصبح الآن متاح التعاقد معهم لخدمة المسنين في المنازل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع بمقابل مادى مناسب.
وأكدت الوزارة أن المتدربين حصلوا من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لاجتياز البرنامج التدريبي، كما قامت الجمعيات المعنية باختيار وإعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.
وأضافت الألفي أن اهتمام الوزارة بكبار السن وتنفيذ مشروع "رفيق المسن" يهدف الى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن.
جدير بالذكر أن الشباب الذين تم اختيارهم قد حصلوا على تدريب على يد متخصصين نظريًا وعمليًا في مجالات العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين وكيفية قياس العلامات الحيوية للمسن والإسعافات الأولية كما حصلوا على تدريب أيضًا في ديناميكية تحريك المسن وأجهزة الجسم والأمراض الشائعة وصحة وتغذية المسن والرعاية النفسية والاجتماعية للمسن.