بعد الاعتداءات الإسرائيلية.. واشنطن تطلب من لبنان تجنب التصعيد

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أكد خلاله على ضرورة تجنب التصعيد بعد ساعات من إسقاط طائرتين إسرائيليتين في لبنان.



ووفقا لما نشرته رويترز، طالب بومبيو، رئيس الوزراء اللبناني بتجنب أي تصعيد والعمل مع الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور.



وأكد الحريري خلال الاتصال على التزام لبنان بالقرار 1701 ويطالب بالعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية على أراضيها.



في وقت سابق كلف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي، بالتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، لإدانة الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، الذي نفذته طائرتان من دون طيار تتبعان سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال الوزير باسيل- في بيان للخارجية اللبنانية اليوم- إن حرص لبنان على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتمسكه بالاستقرار، لا يسقط حقه في الدفاع عن السيادة الوطنية والقيام بما يلزم لصونها.



وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، أن الخرق الإسرائيلي الذي نفذته طائرتان مجهزتان بقوة نارية، يأتي في سياق الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتبلغ 481 خرقا في غضون شهرين.