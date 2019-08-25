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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال سويسيداد يفوز على مايوركا.. وإسبانيول يتعادل مع ألافيس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:07 م
فرحة لاعبي ريال سويسيداد
فرحة لاعبي ريال سويسيداد بعد الفوز
إسماعيل محمود
فاز فريق ريال سويسيداد بهدف نظيف، على مضيفه نادي ريال مايوركا ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

سجل النرويجي مارتين أويجارد المعار من صفوف نادي ريال مدريد هدف اللقاء الوحيد لفريقه في الدقيقة 83 ، ليحقق لفريقه الفوز الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم .

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي ريال سويسداد من النقاط للنقطة الرابعة ، وضعته في المركز الرابع مؤقتًا ، بينما توقف رصيد نادي ريال مايوركا عند النقطة الثالثة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى ، سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على لقاء ألافيش وإسبانيول ، ليرتفع رصيد نادي ألافيش للنقطة الرابعة في المركز السادس ، ورصيد نادي إسبانيول للنقطة الأولى في المركز السابع عشر.

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