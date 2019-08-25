الدوري الإسباني.. ريال سويسيداد يفوز على مايوركا.. وإسبانيول يتعادل مع ألافيس

فاز فريق ريال سويسيداد بهدف نظيف، على مضيفه نادي ريال مايوركا ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



سجل النرويجي مارتين أويجارد المعار من صفوف نادي ريال مدريد هدف اللقاء الوحيد لفريقه في الدقيقة 83 ، ليحقق لفريقه الفوز الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم .



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي ريال سويسداد من النقاط للنقطة الرابعة ، وضعته في المركز الرابع مؤقتًا ، بينما توقف رصيد نادي ريال مايوركا عند النقطة الثالثة في المركز التاسع.



وفي مباراة أخرى ، سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على لقاء ألافيش وإسبانيول ، ليرتفع رصيد نادي ألافيش للنقطة الرابعة في المركز السادس ، ورصيد نادي إسبانيول للنقطة الأولى في المركز السابع عشر.