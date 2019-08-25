21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك بـ كأس مصر

اختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في دور الـ 8 من بطولة كأس مصر ، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل في استاد برج العرب.





وضمت قائمة اللاعبين المختارين كل من: أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو لحراسة المرمي - عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن - مصطفي شبيطة - صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد ابراهيم - صلاح عاشور - اودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح أمين - عمرو مرعي.





ويغادر فريق المقاصة القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الاثنين متوجها إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة الزمالك ، ويخوض الفريق مران مسائي غد الاثنين بفندق الإقامة.



